الهلال الأحمر يعيد النبض لرجل توقّف قلبه في ساحات الحرم الخارجية

نجح فريق طبي تابع لفرق الهلال الأحمر في إعادة النبض والتنفس لرجل في ساحات الحرم المكي صباح اليوم الجمعة.
وقال مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بلجون: الفرق الإسعافية والفرق التطوعية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، باشرت في الساعة العاشرة صباح هذا اليوم، حالة توقف قلب وتنفس أمام باب الملك عبدالعزيز في الساحات الخارجية.
وأضاف: عند وصول الفرق الطبية تبيّن وجود رجل آسيوي في منتصف العقد الرابع من العمر مستلْقٍ على الأرض؛ بسبب توقف القلب والتنفس، وعلى الفور تدخلت الفرقة الإسعافية بمساعدة الفرق التطوعية وفق البروتوكول لمثل هذه الحالات.
وأردف "بلجون": قامت الفرق ببدء عملية الإنعاش القلبي حتى عاد النبض خلال نقله إلى مستشفى أجياد العام.