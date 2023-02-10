الهلال الأحمر يعيد النبض لرجل توقّف قلبه في ساحات الحرم الخارجية

وقال مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بلجون: الفرق الإسعافية والفرق التطوعية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، باشرت في الساعة العاشرة صباح هذا اليوم، حالة توقف قلب وتنفس أمام باب الملك عبدالعزيز في الساحات الخارجية.