مصدر قلق للوالدين.. "سعود الطبية" توضّح كيفية الوقاية من ضيق التنفس المفاجئ عند الأطفال

ولفتت "الحربي" إلى أن بيئة النوم تلعب دورًا مهمًّا في صحة الأطفال وراحتهم، ومن الضروري أن تكون غرفة النوم جيدة التهوية، وخالية من الملوثات؛ فلا بد من تنظيف الفراش والوسائد بانتظام، واستخدم أغطية مانعة للحساسية إذا كان الطفل معرضًا لها، كما يجب تجنب استخدام المبيدات الحشرية بالقرب من مكان النوم؛ لتجنب التعرض للمواد الكيميائية الضارة، كذلك الرياضة والنشاط البدني النظامي يعززان صحة الجهاز التنفسي لدى الأطفال، ويُنصح بتشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة بشكل يومي والمشاركة في أنشطة بدنية مناسبة لعمرهم؛ لأن النشاط البدني يساعد في تعزيز القدرة التنفسية وتقوية العضلات المشاركة في عملية التنفس.