"الحسني": بوابة الملك سلمان.. من عمق الإرث إلى طموح الرؤية وقداسة الهدف

أكد الكاتب الصحفي عبدالله الحسني في افتتاحيته بصحيفة الرياض أن إطلاق مشروع "بوابة الملك سلمان" في مكة المكرمة يمثل نقطة تحول نوعية، ليس فقط في مسار التنمية الحضرية والخدمية لأقدس بقاع الأرض، بل أيضًا كرسالة ثقافية وحضارية تعكس رؤية المملكة الطموحة.
وأشار الحسني إلى أن هذا المشروع العملاق يجسّد امتدادًا طبيعيًا لـ رؤية السعودية 2030 التي جعلت من خدمة ضيوف الرحمن أولوية قصوى، موضحًا أن المشروع "يجسد صورة المملكة الحديثة التي تبني مستقبلها بثقة، وتستمد إلهامها من روح المكان وقداسة الهدف".
وبيّن الكاتب أن المشروع يمتد على مسطحات بناء تبلغ 12 مليون متر مربع بجوار المسجد الحرام، ما سيحدث نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية للمنطقة المركزية، جاعلًا من مكة "نموذجًا عالميًا للتطوير العمراني".
وأضاف الحسني أن البوابة ليست مجرد بناء، بل رؤية متكاملة تهدف إلى الارتقاء بتجربة الحاج والمعتمر، من خلال تطوير المنطقة وتسهيل الزيارة، مع تقديم خدمات ذات جودة عالية لقاصدي بيت الله الحرام وإثراء رحلتهم الدينية والثقافية، مشيرًا إلى أن المشروع سيضيف طاقة استيعابية تقارب 900 ألف مصلٍ في المصليات والساحات المحيطة.
ولفت إلى أن «بوابة الملك سلمان» تتميز ببعد ثقافي فريد، إذ "تنسج من الإرث المكّي العريق نسيجًا معماريًا حديثًا، يحافظ على روح المكان وعبقريته، ويمنحه حياة جديدة"، من خلال إعادة تأهيل المناطق الثقافية والتراثية على مساحة تتجاوز 19 ألف متر مربع.
واختتم الحسني مقاله بالتأكيد على أن هذا المشروع يجسد العناية الملكية المستمرة والحرص على تقديم أرقى الخدمات، في صورة تعكس النضج التخطيطي والرؤية الاستراتيجية لقيادة تؤمن بأن خدمة الحرمين الشريفين شرف ورسالة ومسؤولية.