"إبراهيم طه": الهيئة الدائمة المستقلّة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي تتمتّع بالحياد والموضوعية

وأشار، خلال افتتاحه اليوم أعمال الدورة العادية الـ21 للهيئة بجدة؛ إلى أن الهيئة في فترة وجيزة من وجودها أثبتت جدواها بوصفها جهازًا يواصل تقديم وجهات نظر موضوعية حول جميع قضايا حقوق الإنسان، التي تهمّ منظمة التعاون الإسلامي؛ فمساهماتُهم موضعُ تقدير كلٍّ من: منظمة التعاون الإسلامي، والمجتمع الدولي لحقوق الإنسان.