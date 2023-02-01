محليات

اليوم.. انطلاق الرصد الآلي لمخالفات الحافلات

اليوم.. انطلاق الرصد الآلي لمخالفات الحافلات
خالد علي

يبدأ اليوم الأربعاء تطبيق الرصد الآلي لمخالفات الحافلات في نشاطي النقل المتخصص والنقل التعليمي.

ومن المخالفات التي سيتم رصدها: "تشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل، وتشغيل حافلة ببطاقة تشغيل منتهية، واستعمال الحافلة في النشاط لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد".

ومن أبرز إسهامات المشروع: "الحفاظ على السلامة العامة، وتعزيز السلامة المرورية، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية للحافلات، وتحقيق الجودة والامتثال لحافلات النقل المتخصص والنقل التعليمي، وخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة من الحافلات".

الرصد الآلي
الرصد الآلي لمخالفات الحافلات
مخالفات الحافلات

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