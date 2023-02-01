اليوم.. انطلاق الرصد الآلي لمخالفات الحافلات

يبدأ اليوم الأربعاء تطبيق الرصد الآلي لمخالفات الحافلات في نشاطي النقل المتخصص والنقل التعليمي.
ومن المخالفات التي سيتم رصدها: "تشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل، وتشغيل حافلة ببطاقة تشغيل منتهية، واستعمال الحافلة في النشاط لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد".
ومن أبرز إسهامات المشروع: "الحفاظ على السلامة العامة، وتعزيز السلامة المرورية، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية للحافلات، وتحقيق الجودة والامتثال لحافلات النقل المتخصص والنقل التعليمي، وخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة من الحافلات".