"بلدية العتيبية" بمكة تضبط حوشاً عشوائياً لتحضير الوجبات الغذائية بطرق مخالفة

ضبطت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية؛ حوشاً شعبياً يتم بداخله إعداد الوجبات الغذائية بطريقة عشوائية ويفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية.
وفي التفاصيل، جاء ذلك في إطار الحملة الميدانية التي نفذّتها بلدية العتيبية داخل نطاقها الإشرافي ضمن جهود أمانة العاصمة المقدسة في مكافحة الظواهر السلبية بما فيها ظاهرة الطبخ العشوائي.
وضبطت البلدية بالتنسيق مع الجهات الأمنية والإدارة العامة للنظافة؛ حوشاً عشوائيّاً مخالفاً داخل نطاقها الاشرافي، تديره عمالة مخالفة تقوم بإعداد الوجبات الغذائية التي يظهر عليها علامات التلف ويتم تحضيرها في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، فضلاً عن أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وشملت المضبوطات؛ إتلاف 450 كيلو من اللحوم و600 كيلو من المواد الغذائية، وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين وإغلاق الموقع.