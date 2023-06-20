"بلدية العتيبية" بمكة تضبط حوشاً عشوائياً لتحضير الوجبات الغذائية بطرق مخالفة

وضبطت البلدية بالتنسيق مع الجهات الأمنية والإدارة العامة للنظافة؛ حوشاً عشوائيّاً مخالفاً داخل نطاقها الاشرافي، تديره عمالة مخالفة تقوم بإعداد الوجبات الغذائية التي يظهر عليها علامات التلف ويتم تحضيرها في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، فضلاً عن أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.