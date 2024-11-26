34 بشرورة ودرجة واحدة بطريف.. "الأرصاد" تكشف عن أعلى وأدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة، اليوم الثلاثاء، على معظم المناطق.
وسجّلت شرورة أعلى درجة حرارة 34 ْمئوية؛ فيما سجّلت طريف أقل حرارة 1 ْمئوية فقط.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 33 ْمئوية في وادي الدواسر، و32 في جازان، و31 درجة في الخرج.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف بـ 1 ْمئوية، والقريات 2، والسودة وعرعر 6 ْمئوية، وحائل وعرعر وسكاكا 7 درجات.
وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى-، إلى استمرار الفرصة المهيَّأة لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، القصيم، الرياض، الشرقية، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق.
كما توالي درجات الحرارة انخفاضها الملموس على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل.