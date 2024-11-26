34 بشرورة ودرجة واحدة بطريف.. "الأرصاد" تكشف عن أعلى وأدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى-، إلى استمرار الفرصة المهيَّأة لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، القصيم، الرياض، الشرقية، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق.