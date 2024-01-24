تنوّعت ما بين حالات مرضية وحوادث مرورية.. "هلال عسير" يستقبل 60970 بلاغاً خلال 2023

وأكدت هيئة الهلال الأحمر السعودي، أهمية طلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على رقم 997، أو من خلال طلب الخدمة الإسعافية عبر تطبيق “أسعفني” الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد؛ لاسيما أنه يحدد موقع المتصل بدقة عالية مما يسهّل من عملية وصول الفرقة الإسعافية لموقع البلاغ، متمنين للجميع دوام الصحة والعافية.