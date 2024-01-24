تنوّعت ما بين حالات مرضية وحوادث مرورية.. "هلال عسير" يستقبل 60970 بلاغاً خلال 2023

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، عن إحصاءيتها لعام ٢٠٢٣، حيث بلغ عدد البلاغات التي تلقاها مركز القيادة والتحكم والترحيل الطبي ٦٠٩٧٠ بلاغاً.
وأوضحت الهيئة، أن البلاغات تنوّعت ما بين حالات مرضية وكانت هي النسبة الأعلى بواقع ٣٨٩٥٨، وجاءت بلاغات الحوادث المرورية ثانياً في مجموع بلاغات المنطقة بواقع ١١٦١٣بلاغاً.
وتسعى الهيئة لتقليص زمن الاستجابة من خلال تعاون قائدي السيارات للإفساح لمركبات الإسعاف وعدم التجمهر الذي من شأنه إعاقة عمل الفرق وتأخر الوصول، وعدم ملاحقة سيارات الإسعاف أثناء النقل والمباشرة للحالات الإسعافية.
ويضم فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير أسطولاً إسعافياً مجهزاً بأحدث التقنيات الإسعافية، إضافة إلى مركبات الإسعاف وعربات الدفع الرباعي؛ لمواجهة الكوارث والأزمات الطارئة، والمناطق الوعرة والنائية، كذلك الدراجات النارية للتدخل السريع في حالة الاختناقات المرورية.
ويبلغ عدد المراكز بمنطقة عسير ٤١ مركزاً تعمل على مدار الساعة، تضم أطباء وأخصائيين وفنيي إسعاف طب طوارئ.
وأكدت هيئة الهلال الأحمر السعودي، أهمية طلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على رقم 997، أو من خلال طلب الخدمة الإسعافية عبر تطبيق “أسعفني” الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد؛ لاسيما أنه يحدد موقع المتصل بدقة عالية مما يسهّل من عملية وصول الفرقة الإسعافية لموقع البلاغ، متمنين للجميع دوام الصحة والعافية.