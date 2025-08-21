الإحصاء : أكثر من 15 مليون معتمر بالربع الأول 2025

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الخميس)، أن عدد المعتمرين بلغ نحو 15.2 مليون خلال الربع الأول من العام 2025.
وقالت الهيئة إن نسبة الذكور من هؤلاء المعتمرين بلغ ما يقارب 60.5%، فيما بلغت نسبة الإناث ما يقارب 39.5% من إجمالي المعتمرين، فيما شكّلت نسبة المعتمرين السعوديين 24% من هذ الرقم.
وأشارت إلى أن إجمالي المعتمرين من الخارج بلغ 6.6 مليون معتمر في الربع الأول من عام 2025، بنسبة زيادة قدرها 10.7% عن الربع الأول من عام 2024، مبينة أن عدد الذكور منهم بلغ 3.2 مليون بنسبة 49.5%، بينما بلغ عدد الإناث نحو 3.3 مليون بنسبة 50.5% من إجمالي معتمري الخارج.
وأبانت الهيئة أن عدد معتمري الداخل بلغ قرابة 8.8 مليون معتمر في الربع الأول من عام 2025، وقد بلغ عدد المعتمرين السعوديين منهم 3.6 مليون بنسبة تعادل 42%، والبقية غير سعوديين.