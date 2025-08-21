الإحصاء : أكثر من 15 مليون معتمر بالربع الأول 2025

وأشارت إلى أن إجمالي المعتمرين من الخارج بلغ 6.6 مليون معتمر في الربع الأول من عام 2025، بنسبة زيادة قدرها 10.7% عن الربع الأول من عام 2024، مبينة أن عدد الذكور منهم بلغ 3.2 مليون بنسبة 49.5%، بينما بلغ عدد الإناث نحو 3.3 مليون بنسبة 50.5% من إجمالي معتمري الخارج.