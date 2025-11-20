وزارة الصناعة تكشف برنامج النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي بالرياض

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن تفاصيل برنامج النسخة الخامسة لمؤتمر التعدين الدولي، الذي يُعقد خلال الفترة من 13 حتى 15 يناير 2026 في مدينة الرياض.
وتركّز النسخة الخامسة من المؤتمر، تحت شعار "المعادن.. مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد"، على مناقشة أبرز التحولات في قطاع المعادن ودورها في دعم التنمية الاقتصادية والصناعية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لبناء مستقبل أكثر استدامة لهذا القطاع الحيوي.
ويستقطب المؤتمر في نسخته القادمة أكثر من 20 ألف مشارك ونحو 500 متحدث من الوزراء والقيادات والخبراء والمتخصصين الممثلين للحكومات وكبرى شركات التعدين العالمية والمنظمات الدولية والجهات الأكاديمية ومؤسسات التمويل من مختلف دول العالم، ليواصل ترسيخ مكانته كأكبر تجمع دولي في قطاع التعدين والمعادن.
ويتضمن برنامج النسخة الخامسة سلسلة واسعة من الفعاليات النوعية، تشمل انعقاد أكبر اجتماع وزاري دولي في العالم لقطاع التعدين والمعادن، بمشاركة أكثر من 100 ممثل حكومي و70 منظمة دولية وعدد من رؤساء كبرى الشركات العالمية، لبحث سبل زيادة تمويل البنية التحتية، ودور التعدين في التنمية المستدامة. كما يشهد المؤتمر إطلاق تقرير "مستقبل المعادن" بالشراكة مع شركة "ماكنزي" للاستشارات، الذي يتناول اتجاهات القطاع وتوجهات القيادات التنفيذية والأداء المستقبلي لصناعة المعادن حول العالم.
وينظّم المؤتمر للمرة الأولى سلسلة من الفعاليات الجديدة، من أبرزها "رحلة الاستثمار التعديني" التي توفر جلسات مغلقة للمستثمرين الحاليين والجدد، و"بوابة التمويل" بالشراكة مع بنك مونتريال (BMO) لتسهيل التواصل بين المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية وشركات التعدين الباحثة عن رؤوس أموال للنمو.
ويتضمن برنامج هذا العام أيضًا "ورش عمل MinGen" الموجهة للشباب والنساء في قطاع التعدين، و"منصة MinValley للابتكار والتقنية" التي تستعرض أحدث التطبيقات التقنية في مجالات الذكاء الاصطناعي ورأس المال الجريء والاستدامة، وتُعلن خلالها نتائج المسابقة العالمية للابتكار في التعدين في دورتها الأولى، التي تم تنظيمها تحت عنوان "روّاد مستقبل المعادن"، بالتعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب).
ويستضيف المؤتمر اجتماع "قادة هيئات المسح الجيولوجي الدولية" الثالث، بمشاركة قياسية من رؤساء هيئات المسح الجيولوجي حول العالم، إضافة إلى اجتماع "مراكز التميز والتقنية" في نسخته الثانية، و"منصة تبادل المعرفة" التي تجمع نخبة من الخبراء لمشاركة أحدث التطورات في مجالات الجيولوجيا والتقنية والاستدامة وتطوير الكفاءات. وتشمل الفعاليات "ورش عمل القادة الإقليمية" المخصصة لأفريقيا وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية، التي تركز على تعزيز فرص الاستثمار وبناء سلاسل توريد متنوعة ومستقرة.
وفي اليوم الأول من المؤتمر، سيتم افتتاح المعرض الدولي والجلسات التفاعلية لتبادل المعرفة، التي تتيح للمشاركين فرصة الحوار المباشر مع الخبراء حول مستقبل العرض والطلب في أسواق المعادن وأحدث التقنيات الداعمة للاستدامة.
أما اليومان الثاني والثالث، فسيشهدان سلسلة من اللقاءات القيادية التي تجمع الوزراء والرؤساء التنفيذيين والخبراء في جلسات المؤتمر الرئيسة، لبحث ومناقشة الحلول العملية لتحديات القطاع.
وأوضح المشرف العام على مؤتمر التعدين الدولي، علي المطيري، أن المؤتمر أصبح في غضون سنوات قليلة منصة محورية تجمع الحكومات وقادة القطاع من مختلف دول العالم، لمناقشة التحديات والفرص في صناعة المعادن، مشيرًا إلى أن الاجتماع الوزاري الذي يتصدر فعاليات المؤتمر يعالج القضايا الرئيسة المرتبطة بإمدادات المعادن العالمية وتطوير سلاسل الإمداد، مؤكدًا أن المؤتمر رسّخ مكانته خلال السنوات الأربع الماضية بوصفه منصة مهمة للحوار والتعاون، تسهم في تعزيز إمدادات المعادن الحرجة، ودعم الدول الموردة من خلال بناء القدرات المحلية وتطوير البنية التحتية وتعزيز الشفافية في القطاع.
ويستضيف المؤتمر في نسخته الخامسة نخبة من القيادات العالمية البارزة في قطاع التعدين، من بينهم رئيس مجلس إدارة "ريو تينتو" دومينيك بارتون، والرئيس التنفيذي لشركة "معادن" بوب وِلت، والرئيس التنفيذي لشركة "فالي" غوستافو بيمينتا، ورئيس مجلس إدارة "كوديلكو" ماكسيمو باتشيكو، ومديرة التطوير في "بي إتش بي" كاثرين راو، إلى جانب عدد من رؤساء كبرى الشركات الدولية العاملة في مجالات التعدين والمعادن والطاقة.
يُذكر أن النسخة السابقة من المؤتمر شهدت مشاركة دولية واسعة، إذ بلغ عدد المشاركين 18 ألفًا من قادة قطاع التعدين، ورؤساء كبرى شركات التعدين، وخبراء ومتخصصين في تقنيات التعدين من 165 دولة، وبلغ عدد جلسات المؤتمر 96 جلسة شارك فيها 405 متحدثين من أصحاب المعالي الوزراء والسفراء ورؤساء وفود الدول المشاركة.