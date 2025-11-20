وزارة الصناعة تكشف برنامج النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي بالرياض

وأوضح المشرف العام على مؤتمر التعدين الدولي، علي المطيري، أن المؤتمر أصبح في غضون سنوات قليلة منصة محورية تجمع الحكومات وقادة القطاع من مختلف دول العالم، لمناقشة التحديات والفرص في صناعة المعادن، مشيرًا إلى أن الاجتماع الوزاري الذي يتصدر فعاليات المؤتمر يعالج القضايا الرئيسة المرتبطة بإمدادات المعادن العالمية وتطوير سلاسل الإمداد، مؤكدًا أن المؤتمر رسّخ مكانته خلال السنوات الأربع الماضية بوصفه منصة مهمة للحوار والتعاون، تسهم في تعزيز إمدادات المعادن الحرجة، ودعم الدول الموردة من خلال بناء القدرات المحلية وتطوير البنية التحتية وتعزيز الشفافية في القطاع.