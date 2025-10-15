وزير السياحة يعتمد سياسات وقواعد تسجيل العاملين وتوطين الأنشطة في المنشآت السياحية المرخصة

وأوضح معاليه، أن اعتماد السياسات والقواعد، يمثل خطوة مهمة في إطار جهود الوزارة؛ لتمكين الكوادر الوطنية في وظائف القطاع السياحي الواعد في المملكة، وذلك في إطار الجهود التشاركية مع الجهات الحكومية ذات الصلة من أجل توطين الوظائف في مجال السياحة، مشيرًا إلى أن هذه السياسات والقواعد تأتي في إطار حرص الوزارة على تمكين الكوادر الوطنية المؤهلة في الوظائف القيادية في القطاع، وتوفير فرص وظيفية مناسبة لحديثي التخرج، وجميع أبناء وبنات الوطن، مبينًا أن السياسات الجديدة تحدد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بتوطين الأنشطة وتسجيل العاملين وفقًا للقرار الصادر، وتشمل جميع الأنشطة المرخصة من قبل وزارة السياحة.