عملية ناجحة لاستئصال كلية وحالب لـ"أربعيني" بمجمع فيصل الطبي بالطائف

وقالت صحة الطائف لـ"سبق": بعد عمل الفحوصات اللازمة، تبين أن المريض لديه تضخم في الكلية اليمنى أدى لتوقفها عن العمل؛ وقرر الفريق الطبي بقيادة استشاري جراحة المسالك البولية الدكتور حازم السفياني تحويل المريض بشكلٍ عاجل لغرفة العمليات.