عملية ناجحة لاستئصال كلية وحالب لـ"أربعيني" بمجمع فيصل الطبي بالطائف

باشر مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف حالة مريض يبلغ من العمر 45 عاماً حضر إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من نزيف متكرر مع التبول والتهابات حادة.
وقالت صحة الطائف لـ"سبق": بعد عمل الفحوصات اللازمة، تبين أن المريض لديه تضخم في الكلية اليمنى أدى لتوقفها عن العمل؛ وقرر الفريق الطبي بقيادة استشاري جراحة المسالك البولية الدكتور حازم السفياني تحويل المريض بشكلٍ عاجل لغرفة العمليات.
وأضاف: نجح الفريق الطبي في إجراء عملية جراحية استغرقت أكثر من ثلاث ساعات، تم من خلالها استئصال الكلية والحالب بشكلٍ كامل عن طريق المنظار الجراحي، تكللت العملية بالنجاح.
وأكدت أنه بعد الاطمئنان على صحته غادر المريض المجمع وهو بصحة جيدة - ولله الحمد - على أن يقوم بمراجعات دورية في العيادات الخارجية بالمجمع.