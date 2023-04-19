"عبدالله العثيم للاستثمار" تُحقِّق أرباحًا قاربت (300) مليون ريال صافية للعام المالي 2022 بنسبة نمو (39%)

أعلن الأستاذ مشعل بن عميره، الرئيس التنفيذي لشركة عبدالله العثيم للاستثمار، أن الشركة حققت أرباحًا صافية لعام 2022، قاربت (300) مليون ريال، محققة نسبة نمو بلغت (39%) مقارنة بالعام السابق.
وارتفع إجمالي إيرادات الشركة الموحدة إلى (922) مليون ريال، بنسبة نمو (13%). وشهد عام 2022 ارتفاع هوامش الربح الإجمالي إلى (452) مليون ريال، بنسبة نمو (20%)؛ بفضل النمو القوي في إيرادات الأعمال الترفيهية في المملكة العربية السعودية والمنطقة، وتحسُّن هوامش التشغيل في أعمال المجمعات التجارية
وبلغت حقوق المساهمين في 31 ديسمبر 2022م (1.91) مليار ريال سعودي، مقابل (1.82) مليار ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021، بعد دفع توزيعات أرباح مؤقتة لعام 2022 بقيمة (200) مليون ريال سعودي.
وأكد الرئيس التنفيذي أن النتائج المحفزة والأرباح المضاعفة التي حققتها الشركة خلال عام 2022 إحدى ثمرات استراتيجية الشركة التوسعية التي اعتمدها مجلس الإدارة، وتهدف إلى تعزيز النمو في كل قطاعات المجموعة (المجمعات التجارية –الفنادق – الاستثمار العقاري – الترفيه والسينما – التجزئة للأزياء – المطاعم والكافيهات.. وغيرها). مشيرًا إلى ما تم تحقيقه في هذا الصدد، بالاستحواذ وافتتاح ثلاثة مجمعات جديدة، وإعلان إطلاق مشاريع نموذجية متكاملة، منها مشروع "كنوز" بالعاصمة السعودية الرياض (أضخم مشاريع الشركة) باستثمارات تبلغ أكثر من (7) مليارات ريال، ومشروع "العثيم بارك" بمدينة الدمام، الذي تبلغ استثماراته (1.5) مليار ريال، والفوز بمناقصة مشروع الخُبر "واجهة الخبر البحرية" (إحدى ثمرات التعاون مع أمانة المنطقة الشرقية)، بتكلفة تصل إلى نصف مليار ريال، وإكمال الاستحواذ على العثيم مول الربوة بالكامل، بالاستحواذ على حصة الإيجار الجزئي، إضافة إلى الاستحواذ على عدد من المواقع المهمة في عدد من مدن السعودية، منها المدينة المنورة والقريات، فضلاً عن الدخول في شراكات استراتيجية مع عدد من المؤسسات المالية وبرنامج جودة الحياة في إطار دعم رؤية الشركة واستراتيجيتها التوسعية.
وقال ابن عميره: إن التوسع في مشاريع الشركة الاستثمارية في قطاعاتها المختلفة ينعكس إيجابًا على قطاع مبيعات التجزئة، وزيادة فاعلية ونشاط الأسواق، وتحسين البيئة التنافسية، وتقديم الخدمات الترفيهية والسياحية للمواطنين والمقيمين وزوار السعودية، فضلاً عن المساهمة الفاعلة في توفير أكثر من (30) ألف وظيفة في مختلف التخصصات الإدارية والفنية والمبيعات.. وغيرها.
وأشار إلى أن الشركة في إطار استراتيجيتها التوسعية بدأت في الأعمال الإنشائية لإضافة مجمعات جديدة في مدن (الرياض – الدمام - الجبيل - الخُبر - المذنب - الخرج - أبها - جيزان – الطائف – القريات).
ورفع الرئيس التنفيذي الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة؛ للجهود المباركة والتوجيهات السديدة، كما أشاد بعلاقات التعاون المستمر مع شركاء النجاح، التي تسعى الشركة لتعزيزها وتطويرها دفعًا لاستراتيجيتها التوسعية والتطويرية في المجالات كافة.
يُذكر أن شركة عبدالله العثيم للاستثمار تمتلك حاليًا (12) مجمعًا تجاريًّا في كل من الرياض (الربوة – خريص) - الدمام - الأحساء - حفر الباطن – الخفجي- بريدة - عنيزة - الرس - حائل - عرعر.
وتعمل "العثيم للاستثمار" من خلال شركاتها في قطاعات الترفيه والتجزئة للأزياء والمطاعم على التوسع والتطوير المستمر، واستقطاب أفضل الماركات العالمية؛ لزيادة مساحة انتشارها في مختلف مناطق السعودية.