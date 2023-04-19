"عبدالله العثيم للاستثمار" تُحقِّق أرباحًا قاربت (300) مليون ريال صافية للعام المالي 2022 بنسبة نمو (39%)

وأكد الرئيس التنفيذي أن النتائج المحفزة والأرباح المضاعفة التي حققتها الشركة خلال عام 2022 إحدى ثمرات استراتيجية الشركة التوسعية التي اعتمدها مجلس الإدارة، وتهدف إلى تعزيز النمو في كل قطاعات المجموعة (المجمعات التجارية –الفنادق – الاستثمار العقاري – الترفيه والسينما – التجزئة للأزياء – المطاعم والكافيهات.. وغيرها). مشيرًا إلى ما تم تحقيقه في هذا الصدد، بالاستحواذ وافتتاح ثلاثة مجمعات جديدة، وإعلان إطلاق مشاريع نموذجية متكاملة، منها مشروع "كنوز" بالعاصمة السعودية الرياض (أضخم مشاريع الشركة) باستثمارات تبلغ أكثر من (7) مليارات ريال، ومشروع "العثيم بارك" بمدينة الدمام، الذي تبلغ استثماراته (1.5) مليار ريال، والفوز بمناقصة مشروع الخُبر "واجهة الخبر البحرية" (إحدى ثمرات التعاون مع أمانة المنطقة الشرقية)، بتكلفة تصل إلى نصف مليار ريال، وإكمال الاستحواذ على العثيم مول الربوة بالكامل، بالاستحواذ على حصة الإيجار الجزئي، إضافة إلى الاستحواذ على عدد من المواقع المهمة في عدد من مدن السعودية، منها المدينة المنورة والقريات، فضلاً عن الدخول في شراكات استراتيجية مع عدد من المؤسسات المالية وبرنامج جودة الحياة في إطار دعم رؤية الشركة واستراتيجيتها التوسعية.