"جَاءَ يُطِلّ غَلَبَ الْكُلّ".. هنا قصة تخرج "العبيداء" في جامعة حائل وعمرها 62 عامًا

وأضافت: توقفت الـ40 عامًا الماضية ليس لعدم مقدرتي على مواصلة الدراسة، بل رغبة مني في تدريس أولادي، فبالرغم من حصولي على شهادة المتوسطة، إلا أن سعة علمي ومتابعتني لأبنائي جعلتني أستفيد من مناهجهم حتى سهلت علي دراسة الثانوية وتخرجت بتفوق، وحققت 83%؜ في اختبار القدرات العامة، وبعد إنهائي السنة التحضيرية -مسار إنساني- أُتيح لي تخصص إدارة الأعمال باعتبار أن معدلي عالٍ جدًّا، إلا أنني فضلت تخصص "علم النفس" ولأترك مقعد تخصص "إدارة الأعمال" لطالبة في مقتبل العمر تستفيد بالتوظيف؛ حيث وقتها كان تخرجي المتوقع فوق عمر الستين سنة، وهو عمر التقاعد في القطاعين الحكومي والخاص.