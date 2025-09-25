رعاية الطبية تحصد جائزة التميز في الولاء المرضى

حيث تسلّمت الجائزة لإدارة التسويق ممثلةً بالأستاذ منير أندجاني والأستاذ عبدالله الجويعي حيث أكدا أن الاستثمار في تعزيز ولاء المرضى يُعد أولوية استراتيجية، فهو يترجم رؤية الشركة في بناء علاقة طويلة الأمد مع المريض تقوم على الثقة، الاحترام، والرعاية الحقيقية. كما أشار أن الفوز بهذه الجائزة هو دليل واضح على نجاح مبادرات رعاية الطبية في ترسيخ تجربة علاجية تتجاوز حدود الخدمة الطبية لتشمل الجوانب النفسية والاجتماعية تعزز من ارتباط المريض بالمكان.