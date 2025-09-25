رعاية الطبية تحصد جائزة التميز في الولاء المرضى

حصدت مستشفيات رعاية الطبية جائزة التميز في ولاء المرضى (Outstanding Contribution in Patients Loyalty Award) خلال الحفل الذي أقيم ضمن فعاليات المؤتمر الدولي لتجربة المرضى والموظفين(International PX Congress) ، وذلك في فندق إنتركونتيننتال درة الرياض.
ويأتي هذا الفوز ليؤكد الدور المحوري الذي يتولاه قسم التسويق في رعاية الطبية لولاء العملاء، حيث ترى أن ثقة المريض وارتباطه بالمكان الصحي الذي يختاره هي الركيزة الأساسية لنجاح أي منظومة رعاية صحية. فالولاء ليس مجرد مؤشر، بل هو انعكاس مباشر لجودة الخدمات، ورضا المرضى، وتجربتهم المتكاملة داخل منشآت رعاية الطبية.
حيث تسلّمت الجائزة لإدارة التسويق ممثلةً بالأستاذ منير أندجاني والأستاذ عبدالله الجويعي حيث أكدا أن الاستثمار في تعزيز ولاء المرضى يُعد أولوية استراتيجية، فهو يترجم رؤية الشركة في بناء علاقة طويلة الأمد مع المريض تقوم على الثقة، الاحترام، والرعاية الحقيقية. كما أشار أن الفوز بهذه الجائزة هو دليل واضح على نجاح مبادرات رعاية الطبية في ترسيخ تجربة علاجية تتجاوز حدود الخدمة الطبية لتشمل الجوانب النفسية والاجتماعية تعزز من ارتباط المريض بالمكان.
وبالنسبة لرعاية الطبية هذا الإنجاز لن يكون سوى نقطة انطلاق جديدة نحو مزيد من الابتكار والتطوير في تجربة المريض، بما يرسخ مكانة رعاية الطبية كوجهة أولى للرعاية الصحية في المملكة.