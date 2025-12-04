برعاية الملك ونيابة عنه.. أمير الرياض يكرّم الفائزين بجائزة الملك خالد 2025

وقال سمو الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز في كلمة له بهذه المناسبة: "نلتقي اليوم في حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2025م، هذه الجائزة التي تحمل اسم رجل عظيم ترك بصمة لا تُنسى في تاريخ هذا الوطن، الملك خالد بن عبدالعزيز -طيّب الله ثراه-، رمز العدالة والعطاء، وإرث نستمد منه القيم التي ترتكز عليها، والطريق الذي نسير فيه نحو مجتمع أقوى وأكثر ازدهارًا".