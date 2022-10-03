تشغيل المرحلة الثانية من منظومة تحسين الضخ لجنوب غرب الرياض

وأوضحت الشركة أن مشروع منظومة تحسين الضخ لجنوب غرب الرياض تضمنت تشيّيد 6 خزانات بسعة تصميمة تبلغ مليون متر مكعب، وخطاً رئيساً بطول 30 كلم، ومحطة ضخ بقدرة 100 ألف متر مكعب في اليوم، مبينة أنها أعلنت في وقت سابق تشغيلها المرحلة الأولى من المشروع لخدمة أحياء: الشفا وبدر والمروة، وأجزاء من: الحزم وعكاظ ونمار، وانتقالها من جدول الضخ المتقطع إلى الضخ المستمر.