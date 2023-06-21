نائب وزير خارجية سوريا: المصالحة السعودية-الإيرانية ستضع حدًّا للتدخلات بالمنطقة

وفي سؤال عن كيف ستتصرف سوريا مع معضلة سيطرة فصيل كردي مسلح على أراضٍ سورية؟ قال: هذا يُظهر حالة الضياع التي يعيشها هذا التنظيم أو أصحاب هذا المشروع، وأؤكد أن لا نصيب لهم بالنجاح في سوريا. للأسف الشديد هؤلاء ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا أداة للمشروع الأمريكي في سوريا، وهم بدون الوجود الأمريكي لا يساوون أي شيء. ارتضوا أن يكونوا أدوات لهذا المشروع من أجل ضرب وحدة سوريا. وكما قلت لكم، هذا المشروع لا نصيب له من النجاح؛ لأنه مرفوض من السوريين، ومرفوض من الدولة، والوقائع تؤكد ذلك بأنه لا يملك أي نصيب من النجاح، ولكن في هذا السياق أؤكد أن هذا الفصيل لا يمثل الأكراد السوريين، الأكراد الذين هم جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني السوري، ولكن علينا أن نعلم أن الكثير الكثير من قيادات هذا التنظيم وعقيدته غريبة عن سوريا، وأناس أتوا من خارج سوريا من جبال قنديل. وأنا أعتقد عندما تترسخ القناعة لديهم بأنهم لا يعنون أي شيء للأمريكي، وأنهم مجرد أداة في مشروعه، وعندما تنتفي هذه الحاجة، سيرميهم كما رمى غيرهم. والمثال الأفغاني لا يزال حاضرًا في الأذهان؛ لذلك نتمنى على هذا البعض أن تزول هذه الغشاوة الموجودة على عينيه، وإذا كان هناك بعض الأمور فنستطيع من خلال الحوار وتحت سقف الوطن السوري الواحد الموحد أن نصل في حوارنا هذا لأمور تلبي متطلبات الجميع، لكن أن يرتضوا لأنفسهم أن يكونوا أداة للأمريكي من أجل ضرب وحدة سوريا فلا خيار أمامنا إلا مواجهتهم.