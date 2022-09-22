أمير الشمالية: من رؤية المؤسس لرؤية 2030.. تاريخ من الإنجاز والإعجاز

وأكد أن المنطقة الآن تحظى بنهضة: تعليميًّا، واستثماريًّا، وصحيًّا، وبلديًّا، وخدميًّا، وتحتضن حوالي 7% من المخزون العالمي من الفوسفات في محافظة طريف، وتحديدًا في مدينة وعد الشمال، التي تعطي بعدًا تنمويًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا للمنطقة الشمالية؛ لما تنقله نوعيًّا في مستوى التنمية الاقتصادية وجلب التقنية، سائلًا الله عز وجل أن يعيد على بلادنا هذه المناسبةً العزيزة وهي ترفل في مزيد من الأمن والرخاء والاستقرار.