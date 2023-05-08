بقيمة 40 مليون ريال.. 3 عقود لصيانة وتحسين الطرق وشبكات الري ببريدة

وبينت أن العقود والمشاريع شملت جميع الأحياء بمدينة بريدة، وفق المعايير والمواصفات المُتبعة والبرامج الزمنية المحددة، مؤكدةً متابعة مشروعات الأمانة كافة، والوقوف ميدانيًا لتفقد مستوى الإنجاز على أرض الواقع، وتعزيز دور البلديات الفرعية ببريدة، بما يسهم في تطوير الخدمات لتحسين جودة الحياة، وتحقيق مستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.