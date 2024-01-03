شراكة مع التعليم.. "موهبة" تنظّم "ملتقى الشتاء" بمشاركة 481 من الطلاب الموهوبين

ويشارك في الملتقى نخبةٌ من الطلاب المتميزين على مستوى المملكة، الذين تم اختيارهم بين كوكبة من الطلاب خلال اختبارات مسابقة "موهوب"، إضافة لعدد من الطلاب الذين تأهلوا من الملتقيات السابقة؛ حيث سينتقل المتأهلون من ملتقى الشتاء إلى ملتقى الربيع، الذي يعد المحطة الثانية في رحلة الطالب إلى تمثيل المملكة العربية السعودية في المسابقات العلمية الدولية.