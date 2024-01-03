شراكة مع التعليم.. "موهبة" تنظّم "ملتقى الشتاء" بمشاركة 481 من الطلاب الموهوبين

تنظم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم غدًا، برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية "ملتقى الشتاء"، بمشاركة 481 طالبًا وطالبةً، بهدف تأهيل الطلاب للمشاركة في الأولمبيادات الدولية.
ويقام الملتقى بالتعاون مع الهيئة الملكية بالجبيل (بنين)، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض (بنات)، وأكاديمية طويق (تخصص المعلوماتية)؛ حيث سيتلقى كل الطلاب 56 ساعة تدريبية.
ويُعَد "ملتقى الشتاء" باكورة الملتقيات التدريبية في كل عام، وأيقونة الانطلاق لطلاب وطالبات المستوى الأول نحو تحقيق الحلم، وفيه يتم تدريب الطلاب لمدة تصل إلى 9 أيام في التخصصات المستهدفة (رياضيات، وعلوم، وفيزياء، وأحياء، وكيمياء، ومعلوماتية)، ويستمر التدريب طوال اليوم لمدة ثمان ساعات.
ويشارك في الملتقى نخبةٌ من الطلاب المتميزين على مستوى المملكة، الذين تم اختيارهم بين كوكبة من الطلاب خلال اختبارات مسابقة "موهوب"، إضافة لعدد من الطلاب الذين تأهلوا من الملتقيات السابقة؛ حيث سينتقل المتأهلون من ملتقى الشتاء إلى ملتقى الربيع، الذي يعد المحطة الثانية في رحلة الطالب إلى تمثيل المملكة العربية السعودية في المسابقات العلمية الدولية.