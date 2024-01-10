"تركي الفيصل" يترأس اجتماعَ لجنة اختيار الفائز بجائزة خدمة الإسلام 2024

ويُعدُّ مؤهلًا لنيل الجائزة كلُّ مَنْ يخدم الإسلام والمسلمين بعلمه ودعوته، أو يقوم بجهد بارز تنتج عنه فائدة ملحوظة للإسلام والمسلمين، محقّقًا لهدفٍ أو أكثر من أهداف الجائزة؛ وذلك وفقًا لتقدير لجنة الاختيار.