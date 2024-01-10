"تركي الفيصل" يترأس اجتماعَ لجنة اختيار الفائز بجائزة خدمة الإسلام 2024

ترأس الأميرُ تركي الفيصل، ظهر اليوم الأربعاء الموافق 10 يناير 2024م؛ اجتماعَ لجنة اختيار الفائز بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام لهذا العام 2024، في دورة الجائزة السادسة والأربعين.
ويجسّد فرعُ الجائزة في خدمة الإسلام أهدافَ جائزة الملك فيصل في تكريم الجهود البارزة للأفراد أو المؤسسات التي تقدّم خدمات تعود بالنفع للإسلام والمسلمين.
ويُعدُّ مؤهلًا لنيل الجائزة كلُّ مَنْ يخدم الإسلام والمسلمين بعلمه ودعوته، أو يقوم بجهد بارز تنتج عنه فائدة ملحوظة للإسلام والمسلمين، محقّقًا لهدفٍ أو أكثر من أهداف الجائزة؛ وذلك وفقًا لتقدير لجنة الاختيار.
وسيقوم الأمير تركي الفيصل عند الساعة الثامنة من مساء اليوم بالإعلان عن أسماء الفائزين بالجائزة بأفرعها الخمسة لعام 2024م، في حفل يقام في مبنى مؤسسة الملك فيصل الخيرية في الرياض بحضور المثقّفين والإعلام.
وسيتمّ البثّ المباشر لحفل الإعلان عن أسماء الفائزين لهذا العام على الموقع الإلكتروني لجائزة الملك فيصل، ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة لها.
تجدر الإشارة إلى أن قائمة الفائزين بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام خلال 45 عامًا، ضمّت 53 فائزًا من الرؤساء والقادة والعلماء والمؤسسات المرموقة.