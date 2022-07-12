رئيس "سدايا" ينوّه بحرص القيادة على توفير كل الإمكانات لراحة الحجاج

رفع رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1443هـ.