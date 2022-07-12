رئيس "سدايا" ينوّه بحرص القيادة على توفير كل الإمكانات لراحة الحجاج

رفع رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1443هـ.
ونوه باهتمام وحرص القيادة الرشيدة على توفير السبل والإمكانات كافة؛ لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير أدائهم نُسك الحج بأجواء صحية وآمنة، مشيداً بالجهود المبذولة من القطاعات الحكومية والخاصة كافة المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام.
كما أشاد بالمتابعة والتمكين من سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لمختلف مبادرات الهيئة.