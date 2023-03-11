صناعة العلَم الوطني بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة.. قصة أمجاد

يأتي ذلك بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ لأن الأعلام تُعد مفاخر للدول وهي ما يعبّر عن خصوصيتها الثقافية وتقاليدها المكتسبة من مكانتها وتاريخها ودينها، وما تحمله من معانٍ ترمز للتضحية والمجد المبذول لبناء الوطن؛ حيث نجد أن علَم المملكة لا يخرج عن هذا الإطار المتعارف عليه.