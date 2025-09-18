مجلس الضمان الصحي يوضح الفحوصات الاستكشافية المشمولة في الوثيقة الإلزامية

أكد مجلس الضمان الصحي أن وثيقة الضمان الصحي الإلزامية تتضمن مجموعة من الفحوصات الاستكشافية التي تهدف إلى تعزيز الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض الخطيرة.
وتشمل هذه الفحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي للنساء عبر أشعة الماموغرام، والكشف عن سرطان القولون باستخدام المنظار أو الاختبارات المخبرية، إضافة إلى الفحص المبكر لسرطان عنق الرحم، وفحوص كثافة العظام للكشف عن هشاشتها.
وأوضح المجلس أن هذه الفحوصات تأتي في إطار الجهود الوطنية لحماية صحة المجتمع وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة والأورام، مشددًا على أن إدراجها في الوثيقة الإلزامية يعكس التزام المنظومة الصحية بتوفير الرعاية الاستباقية وضمان حق المستفيدين في الحصول على الخدمات الوقائية الأساسية.