مجلس الضمان الصحي يوضح الفحوصات الاستكشافية المشمولة في الوثيقة الإلزامية

وأوضح المجلس أن هذه الفحوصات تأتي في إطار الجهود الوطنية لحماية صحة المجتمع وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة والأورام، مشددًا على أن إدراجها في الوثيقة الإلزامية يعكس التزام المنظومة الصحية بتوفير الرعاية الاستباقية وضمان حق المستفيدين في الحصول على الخدمات الوقائية الأساسية.