اليوم.. انتهاء التقديم على شراء الأراضي السكنية بأسعار مدعومة في الرياض عبر منصة "التوازن العقاري"

تنتهي اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025م فترة التقديم على شراء الأراضي السكنية بأسعار مدعومة في مدينة الرياض، عبر منصة "التوازن العقاري" التي أطلقتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على أراضٍ سكنية مخططة ومطورة.
وكانت الهيئة قد دشّنت المنصة في سبتمبر الماضي عبر الرابط تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله –، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري في مدينة الرياض، وذلك من خلال العمل على توفير ما بين 10,000 إلى 40,000 قطعة أرض سنويًا لمدة خمس سنوات، بأسعار لا تتجاوز 1,500 ريال للمتر المربع.
وتمكّن المنصة المواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 عامًا من التقديم، بشرط ألا يكون للمتقدم ملكية عقارية سابقة، وألا تقل مدة إقامته في مدينة الرياض عن ثلاث سنوات، مع الالتزام بعدم بيع أو رهن الأرض أو التصرف بها خلال عشر سنوات، عدا الرهن لأغراض تمويل البناء، وفي حال عدم البناء خلال المدة المحددة تسترد الأرض وتُعاد قيمتها للمالك.
وأكدت الهيئة أن أسبقية التسجيل لا تؤثر في أولوية الاستحقاق، وأن التسجيل عبر المنصة لا يعني القبول التلقائي، مشددة على أن منصة "التوازن العقاري" هي القناة الرقمية الوحيدة لتقديم الطلبات، ولا تمثلها أي جهة أو وسيط خارجي.