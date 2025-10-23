اليوم.. انتهاء التقديم على شراء الأراضي السكنية بأسعار مدعومة في الرياض عبر منصة "التوازن العقاري"

وتمكّن المنصة المواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 عامًا من التقديم، بشرط ألا يكون للمتقدم ملكية عقارية سابقة، وألا تقل مدة إقامته في مدينة الرياض عن ثلاث سنوات، مع الالتزام بعدم بيع أو رهن الأرض أو التصرف بها خلال عشر سنوات، عدا الرهن لأغراض تمويل البناء، وفي حال عدم البناء خلال المدة المحددة تسترد الأرض وتُعاد قيمتها للمالك.