OMODA تثبت صدارتها في ريادة تكنولوجيا السيارات المستقبلية

حتى الآن، دخلت OMODA السوق في 10 دول على مستوى العالم، حيث نفذت بشكل تدريجي مخططاً استراتيجياً للسوق العالمية، وفي أوائل يوليو، اتخذت OMODA سلسلة من الإجراءات المتعلقة بالعلامات التجارية والمنتجات في أوروبا وجنوب شرق آسيا وأستراليا. في إسبانيا، وصلت الدفعة الأولى من مركبات OMODA رسمياً، مما يمثل الخطوة الأولى نحو دخول سوق الاتحاد الأوروبي. في أستراليا، رعت OMODA ماراثون جولد كوست الشهير، وخلال الأسبوع الأول من يوليو، شوهد حضور OMODA بين المشاركين في الماراثون في جولد كوست في كوينزلاند. في ماليزيا ، تم إطلاق OMODA رسمياً في 6 يوليو، مما يجعلها ثاني سوق في جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا، وتوسعة تواجد OMODA في سوق جنوب شرق آسيا.