OMODA تثبت صدارتها في ريادة تكنولوجيا السيارات المستقبلية
أعلنت OMODA عن أرقام مبيعاتها التصديرية لشهر يونيو، حيث تم تصدير 14,047 وحدة. وقد بلغت مبيعات التصدير التراكمية للنصف الأول من عام 2023 إلى 70,821 مركبة، مما يضعها على المسار الصحيح لتحقيق هدفها السنوي البالغ 200,000 مبيعات خارجية.
كعلامة تجارية عالمية للسيارات، اكتسبت OMODA شهرة وشعبية بين المستهلكين في جميع أنحاء العالم بسبب تصميمها الخارجي المستقبلي والأنيق ، وميزات المنتج المتقدمة تقنياً، ومعايير السلامة ذات الخمس نجوم، وفهمها العميق للمفهوم الذاتي التي ينتهجها الجيل الجديد.
حتى الآن، دخلت OMODA السوق في 10 دول على مستوى العالم، حيث نفذت بشكل تدريجي مخططاً استراتيجياً للسوق العالمية، وفي أوائل يوليو، اتخذت OMODA سلسلة من الإجراءات المتعلقة بالعلامات التجارية والمنتجات في أوروبا وجنوب شرق آسيا وأستراليا. في إسبانيا، وصلت الدفعة الأولى من مركبات OMODA رسمياً، مما يمثل الخطوة الأولى نحو دخول سوق الاتحاد الأوروبي. في أستراليا، رعت OMODA ماراثون جولد كوست الشهير، وخلال الأسبوع الأول من يوليو، شوهد حضور OMODA بين المشاركين في الماراثون في جولد كوست في كوينزلاند. في ماليزيا ، تم إطلاق OMODA رسمياً في 6 يوليو، مما يجعلها ثاني سوق في جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا، وتوسعة تواجد OMODA في سوق جنوب شرق آسيا.
ومع دخول النصف الثاني من عام 2023 ، تستعد OMODA لإطلاق العديد من الطرازات الأكثر مبيعاً والتي طال انتظارها، وبصفتها علامة تجارية رائدة في مجال تكنولوجيا السيارات ذات رؤية مستقبلية، فقد قامت OMODA تقييمات دقيقة في مجال الطاقة الجديدة وتخطط لتقديم نموذج السيارة الكهربائية OMODA 5 EV، والذي من المقرر طرحه عالمياً في الربع الأخير من هذا العام ، مما يعزز مسار تنمية OMODA بشكل أكبر نحو العولمة.