في شراكة استراتيجية مع Hive Coliv.. "رافال للتطوير العقاري" تطلق أولى مشاريع العيش المشترك "Co-living" في الرياض

أطلقت شركة رافال للتطوير العقاري رسميًّا، أولى مشاريع مفهوم العيش المشترك (Co-living) في مدينة الرياض بالشراكة مع Hive Coliv، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول العيش المشترك ومقرها دبي. ويأتي هذا التعاون غير المسبوق لتقديم حلول سكنية تلبي احتياجات الشباب السعودي والموظفين الوافدين إلى المملكة؛ وذلك لمواكبة وتغطية الشح في المعروض، في ظل انتقال أكثر من 200 مقر إقليمي للشركات العالمية إلى الرياض.
وأقيم حفل التدشين بحضور وتمثيل رفيع المستوى من قِبَل الجانبين، وافتُتِح المشروع بحضور المهندس محمد سعيد الشحي مدير عام مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم والرئيس التنفيذي لشركة أحمد بن راشد آل مكتوم القابضة وهي الشركة المالكة لـHive Coliv، وأشاد سعادته بأهمية هذه الشراكة الاستراتيجية بين رافال الرائدة في التطوير العقاري وHive Coliv المتخصصة في إدارة وتشغيل المشاريع المختصة بحلول معيشة مبتكرة.
وأوضح إلياس أبو سمرا، الرئيس التنفيذي لشركة رافال للتطوير العقاري: "أن هذه الشراكة خطوة جريئة نحو إعادة تعريف أساليب الحياة والعيش المشترك في المملكة، ومن خلال الجمع بين الْتزامنا في رافال بالتصاميم المستدامة وخبرة Hive Coliv دبي في خلق مجتمعات نابضة بالحياة؛ فإننا نهدف إلى وضع معيار جديد للحياة العصرية في مدينة الرياض". وأضاف أن هذا المشروع النوعي هو الأول من سلسلة من المشاريع السكنية المبتكرة التي سوف تطلقها الشركة خلال الأشهر القليلة القادمة.
وأضاف "أبو سمرا" أن مشاريع "العيش المشترك"، تُعتبر مفهومًا جديدًا نسبيًّا في السوق العقاري، وهي المشروعات التي يعيش قاطنوها في وحدات سكنية مستقلة، ويتم توفير مساحات مشتركة للتواصل في ما بينهم، والترفيه، والرياضة، والتفاعل الاجتماعي، وتشمل المساحات الترفيهية، والحدائق، ومساحات مكتبية مشتركة. وغالبًا ما تكون موجهة لأصحاب الأعمال الصغيرة والمشروعات، الذين يمكنهم العيش والعمل في مناطق مشتركة، والالتقاء مع أشخاص يتشاركون نفس الاهتمامات.
وأكد "باس أكرمان"، الرئيس التنفيذي لشركة Hive Coliv أهمية مساحات المعيشة التي تعزز التواصل والتعاون والنمو. وسلط الضوء على أهمية الشراكة مع رافال في تحقيق هذه الرؤية في مدينة الرياض، وخلق بيئة ترحيبية؛ حيث يمكن للساكنين أن يشعروا وكأنهم في منازلهم وينخرطوا في مجتمعات نابضة بالحياة.
وتعتبر Hive Coliv شركة رائدة في مجال توفير حلول المعيشة المشتركة ومقرها دبي، ومن خلال مهمتها في إنشاء مجتمعات نابضة بالحياة ومتصلة، تتخصص في تطوير مساحات معيشة مبتكرة تعطي الأولوية للراحة والمرونة والرفاهية.
الجدير بالذكر أن المشروع الأول يقع على طريق الملك سلمان أحد أهم الطرق الحيوية بمدينة الرياض، ويتميز بقربه من مواقع حيوية مهمة وهو مزيج من التصميم المدروس وأحدث وسائل الراحة والالتزام بتعزيز الرفاهية، ويسعى لإعادة تعريف مستويات العيش المشترك المعاصر على مستوى المنطقة.
يُذكر أن شركة رافال للتطوير العقاري هي شركة تطوير عقاري مقرها الرياض، تأسست عام 2007. وتشتهر رافال بمشاريعها البارزة مثل برج رافال والفنادق الحائزة على عدة جوائز، والمجتمعات السكنية، والمشاريع متعددة الاستخدامات، وتلتزم رافال برفع مستويات المعيشة. من خلال التصميم المستدام الذي يركز على الإنسان ورفاهية العيش.
وتتجاوز إجمالي القيمة التطويرية للمشاريع التي طوّرتها رافال في مدينة الرياض، 12 مليار ريال سعودي، تتضمن أكثر من 3500 منزل، و2 مليون متر مربع من الأراضي المطورة، وغيرها من المساحات التجارية متعددة الاستخدامات.