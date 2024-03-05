في شراكة استراتيجية مع Hive Coliv.. "رافال للتطوير العقاري" تطلق أولى مشاريع العيش المشترك "Co-living" في الرياض

وأضاف "أبو سمرا" أن مشاريع "العيش المشترك"، تُعتبر مفهومًا جديدًا نسبيًّا في السوق العقاري، وهي المشروعات التي يعيش قاطنوها في وحدات سكنية مستقلة، ويتم توفير مساحات مشتركة للتواصل في ما بينهم، والترفيه، والرياضة، والتفاعل الاجتماعي، وتشمل المساحات الترفيهية، والحدائق، ومساحات مكتبية مشتركة. وغالبًا ما تكون موجهة لأصحاب الأعمال الصغيرة والمشروعات، الذين يمكنهم العيش والعمل في مناطق مشتركة، والالتقاء مع أشخاص يتشاركون نفس الاهتمامات.