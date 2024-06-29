"الموارد البشرية": تسجيل فروع المنشأة عبر "قوى" يعزز الامتثال للأنظمة

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى التعزيز من مستوى امتثال المنشأة لأنظمة العمل.
وأوضحت الوزارة أن ذلك يكون من خلال تسجيل فروع المنشأة وتعيين الموظفين عليها عن طريق خدمة إدارة مواقع المنشأة عبر منصة قوى.
وكانت "الموارد البشرية" قد ذكرت في وقت سابق، أنه يمكن للمنشآت الاستفادة من خدمة إدارة مواقع المنشأة في منصة قوى، من خلال "إدارة وتسجيل المواقع والفروع، وتعيين الموظفين على الموقع الفعلي للعمل، وإلغاء تنشيط المواقع غير المستخدمة، وغيرها".
وأكدت الوزارة أن خدمة إدارة مواقع المنشأة تُمَكّن أصحاب المنشآت من رفع كفاءة تشغيل وإدارة المنشأة بفروعها كافة من خلال منصة "قوى".
وعدّدت الوزارة مزايا الخدمة التي تشمل "إضافة وتحديث المواقع والفروع، وتعيين الفرع الرئيسي، وتعيين الموظفين على الفروع، وإلغاء تنشيط المواقع غير المستخدمة".