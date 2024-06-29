"الموارد البشرية": تسجيل فروع المنشأة عبر "قوى" يعزز الامتثال للأنظمة

وكانت "الموارد البشرية" قد ذكرت في وقت سابق، أنه يمكن للمنشآت الاستفادة من خدمة إدارة مواقع المنشأة في منصة قوى، من خلال "إدارة وتسجيل المواقع والفروع، وتعيين الموظفين على الموقع الفعلي للعمل، وإلغاء تنشيط المواقع غير المستخدمة، وغيرها".