السوق السعودي يستعد لاستقبال سيارات لينك اند كو الفخمة

وعن سيارات لينك اند كو قال الجبر: "بالتأكيد إن قرار جلب وكالة جديدة للسوق السعودي ليس بالقرار السهل نظراً لقوة المنافسة ووجود مختلف أنواع السيارات في المملكة، إضافة إلى نقطة جوهرية أخرى وهي أن العميل المحلي يملك من الخبرة والذكاء ما يجعله متسوقاً فطناً عند اختيار سيارته، ويراعي العديد من الجوانب المتعلقة بالسيارة كمركبة أو بوكيلها المحلي وما يقدمه من خدمات، لذلك حرصنا على عقد العديد من الاجتماعات وورش العمل مع الزملاء في شركة لينك اند كو قبل اتخاذ هذه الخطوة، وحقيقة أشكر تعاون المسؤولين في لينك اند كو، الذين قاموا بزيارة المملكة لأكثر من مرة من أجل التعرّف على أقسى درجات المناخ وأصعب الطرقات والقيام بتجارب أداء كانت فيها المؤشرات ممتازة وتعكس قوة وقدرة سيارات لينك اند كو والتي نحن على ثقة بأنها سوف تغيّر الكثير من المفاهيم حول السيارات الفخمة في المملكة نظير اهتمام مصنّعيها بأدق التفاصيل في التصميم الداخلي والخارجي عبر استخدم أفضل الخامات وأحدث التقنيات، ولا أنسى قوى الأداء؛ بداية من المحرك وكافة الأجزاء الميكانيكية الأخرى".