السوق السعودي يستعد لاستقبال سيارات لينك اند كو الفخمة

يستعد السوق السعودي للسيارات لاستقبال سيارات لينك اند كو والتي سوف تغيّر الكثير من المفاهيم حول الفخامة في المركبات، فهذه السيارات الفخمة يتم تصنيعها في أوروبا وتحديداً في مصنع الشركة السويدية فولفو التي تمتلكها مجموعة جيلي الصينية، ولفتت سيارات لينك اند كو الأنظار منذ انطلاقتها لأول مرة في عام 2016 في برلين بألمانيا لتأخذ مكاناً مميزاً في قطاع السيارات متوسطة الفخامة في فترة وجيزة انتشرت خلالها في سبع دول أوروبية بالإضافة إلى الصين، وحالياً تظهر في الشرق الأوسط بعد أن حصلت رسمياً شركة الجبر التجارية على وكالتها في المملكة.
الإعلان عن حصول شركة الجبر التجارية على وكالة سيارات لينك اند كو في السوق السعودي جاء من خلال مراسم توقيع العقد التي تمت بين إدارتي الشركتين عبر تقنية الفيديو والذي يعدّ مقدمة لحفل التدشين الرسمي الذي سوف تقيمه شركة الجبر التجارية في مطلع العام القادم
وبهذه المناسبة أكد الأستاذ عمر الجبر نائب رئيس مجلس إدارة شركة الجبر التجارية بأن الشركة تملك خبرة طويلة في قطاع السيارات تتجاوز نصف قرن من الزمان حيث ارتبطت بعدة علامات تجارية بارزة ونجحت في تقديم خدمات مميزة للعملاء في مختلف مراحل التعامل قبل وبعد البيع.
وعن سيارات لينك اند كو قال الجبر: "بالتأكيد إن قرار جلب وكالة جديدة للسوق السعودي ليس بالقرار السهل نظراً لقوة المنافسة ووجود مختلف أنواع السيارات في المملكة، إضافة إلى نقطة جوهرية أخرى وهي أن العميل المحلي يملك من الخبرة والذكاء ما يجعله متسوقاً فطناً عند اختيار سيارته، ويراعي العديد من الجوانب المتعلقة بالسيارة كمركبة أو بوكيلها المحلي وما يقدمه من خدمات، لذلك حرصنا على عقد العديد من الاجتماعات وورش العمل مع الزملاء في شركة لينك اند كو قبل اتخاذ هذه الخطوة، وحقيقة أشكر تعاون المسؤولين في لينك اند كو، الذين قاموا بزيارة المملكة لأكثر من مرة من أجل التعرّف على أقسى درجات المناخ وأصعب الطرقات والقيام بتجارب أداء كانت فيها المؤشرات ممتازة وتعكس قوة وقدرة سيارات لينك اند كو والتي نحن على ثقة بأنها سوف تغيّر الكثير من المفاهيم حول السيارات الفخمة في المملكة نظير اهتمام مصنّعيها بأدق التفاصيل في التصميم الداخلي والخارجي عبر استخدم أفضل الخامات وأحدث التقنيات، ولا أنسى قوى الأداء؛ بداية من المحرك وكافة الأجزاء الميكانيكية الأخرى".
من جهته، أكّد لين جييه المدير العام لشركة لينك اند كو بأنهم كانوا حريصين على التواجد في السوق السعودي الذي يعدّ من أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واختاروا أن تكون شركة الجبر التجارية هي البوابة الرسمية لدخول سيارات لينك اند كو إلى المملكة نظير الخبرة الكبيرة والسمعة الطيبة التي تحظى بها الشركة والتي سوف تساعد في انتشار سيارات لينك اند كو وتعرّف العملاء في المملكة عليها.
مؤكداً ثقته بأن تحقق سيارات لينك اند كو الفخمة نجاحاً كبيراً في السوق السعودي أسوة بالأسواق الأوروبية الأخرى التي حضرت فيها بقوة لما تتمتع به من مواصفات مميزة وجمال التصميم وقوة الأداء.