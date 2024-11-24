إنذارات "الأرصاد".. أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية في 3 مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، مجموعةً من الإنذارات بالألوان البرتقالية والحمراء، شملت مناطق عدة بالمملكة، حول حالة أمطار خفيفة إلى متوسطة وغزيرة مصحوبة بصواعق رعدية ورياح نشطة وانعدام للرؤية الأفقية.