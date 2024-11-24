إنذارات "الأرصاد".. أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية في 3 مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، مجموعةً من الإنذارات بالألوان البرتقالية والحمراء، شملت مناطق عدة بالمملكة، حول حالة أمطار خفيفة إلى متوسطة وغزيرة مصحوبة بصواعق رعدية ورياح نشطة وانعدام للرؤية الأفقية.
ففي منطقة مكة المكرمة أصدر المركز إنذارًا باللون الأحمر لحالة أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، بالشعيبة والجموم وبحرة والعاصمة المقدسة حتى الحادية عشرة مساء.
وفي عسير وجازان جاء إنذار الأرصاد باللون البرتقالي لحالة أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، وارتفاع الأمواج حتى مساء اليوم.
وتشمل الحالة بعسير كلًّا من البرك والقحمة، وفي جازان فرسان وجازان.