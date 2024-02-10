في 24 ساعة.. "الأرصاد" تكشف "كمية الأمطار المسجلة بمكة والمدينة وتبوك والقصيم"

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن كميات الأمطار المسجلة على عدد من مناطق المملكة من الساعة التاسعة صباح أمس الجمعة حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت.
وقال المركز: "في منطقة مكة المكرّمة، بلغ عدد المحطات التي سجلت أعلى كمية أمطار 14 محطة، وجاءت الكعكية في المقدمة بـ6.1 مللي.
وأضاف: "في منطقة المدينة المنوّرة بلغ عدد المحطات خمس محطات، وسجلت محطة وادي الفرع أعلى كمية بـ6.0 مللي، بينما في حائل بلغ عدد المحطات محطة واحدة هي محطة مطار حائل التي سجلت 1.8 مللي.
وأشار إلى أنه في محطة تبوك سجلت محطة واحدة وهي تيماء كمية 0.2 مللي، بينما في منطقة القصيم سجلت محطتان أعلى كمية أمطار، وتصدّرت محطة مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم بكمية 0.6 مللي.