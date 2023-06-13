5227 حاجاً وحاجة.. مركز المراقبة الصحية بالوديعة يستقبل أولى طلائع حجاج اليمن

وبيّنت وزارة الصحة أنها قدمت دعمها لمركز المراقبة الصحية بالمنفذ بالتجهيزات الطبية وغير الطبية وبيئة العمل المناسبة، ودعم المركز بقوى عاملة إضافية مع القوى الأساسية بإجمالي 87 موظفاً من الكوادر الطبية والفنية والإدارية في تخصصات مختلفة وتوفير الأجهزة الطبية الحديثة بالمركز وتواجد 4 سيارات إسعاف عالية التجهيز، وذلك لخدمة ضيوف الرحمن بجودة عالية، لافتة إلى توفير عيادات متنقلة عالية التجهيز في استراحة الحجاج لتقديم الخدمات العلاجية الإسعافية والتوعوية لضيوف الرحمن، وتطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة في حال الاشتباه بأمراض وبائية وعزلها بالمحجر الصحي التابع لمركز المراقبة بالمنفذ وتحويلها للعزل بمستشفى شرورة العام لتأكيد التشخيص وعلاجها، إلى جانب تنفيذ عدد من الإجراءات الاحترازية للتأكد من سلامة المخالطين لمنع وفادة أي أمراض وبائية للمملكة.