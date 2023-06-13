5227 حاجاً وحاجة.. مركز المراقبة الصحية بالوديعة يستقبل أولى طلائع حجاج اليمن

تواصل صحة منطقة نجران تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والإسعافية لضيوف الرحمن القادمين من جمهورية اليمن الشقيقة عبر مركز المراقبة الصحية بمنفذ الوديعة بمحافظة شرورة، وذلك على مدار الساعة.
وأوضحت "صحة نجران" أنها استقبلت 5227 حاجاً وحاجة، حيث قدمت لهم الخدمات الصحية التي تبدأ بالفرز البصري للحجاج منذ وصولهم بالحافلات، ومروراً بالكشف الطبي وإعطائهم اللقاحات الوقائية ضد الأمراض الوبائية، إضافة إلى تقديم الخدمات الطارئة والإسعافات والتوعية الصحية الشاملة وتحويل الحالات المرضية لمستشفى شرورة العام.
وبيّنت وزارة الصحة أنها قدمت دعمها لمركز المراقبة الصحية بالمنفذ بالتجهيزات الطبية وغير الطبية وبيئة العمل المناسبة، ودعم المركز بقوى عاملة إضافية مع القوى الأساسية بإجمالي 87 موظفاً من الكوادر الطبية والفنية والإدارية في تخصصات مختلفة وتوفير الأجهزة الطبية الحديثة بالمركز وتواجد 4 سيارات إسعاف عالية التجهيز، وذلك لخدمة ضيوف الرحمن بجودة عالية، لافتة إلى توفير عيادات متنقلة عالية التجهيز في استراحة الحجاج لتقديم الخدمات العلاجية الإسعافية والتوعوية لضيوف الرحمن، وتطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة في حال الاشتباه بأمراض وبائية وعزلها بالمحجر الصحي التابع لمركز المراقبة بالمنفذ وتحويلها للعزل بمستشفى شرورة العام لتأكيد التشخيص وعلاجها، إلى جانب تنفيذ عدد من الإجراءات الاحترازية للتأكد من سلامة المخالطين لمنع وفادة أي أمراض وبائية للمملكة.