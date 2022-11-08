بيان قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" يؤكّد أهمية العمل الجماعي ويثمّن دور المملكة

ثمّن القادة المجتمعون الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في مجال المحافظة على البيئة والحد من آثار التغير المناخي، وعلى وجه الخصوص مبادرتَي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، "السعودية الخضراء"، و"الشرق الأوسط الأخضر"، لما ستعودان به من أثرٍ إيجابي على البيئة في دول المنطقة، والعالم، وتحسين جودة الحياة، ومواجهة تحديات التغير المناخي.