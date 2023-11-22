في تجربة استثنائية فريدة.. موسم الرياض يستعد لاستقبال أكبر معرض للسيارات

وفي تجربة استثنائية تنتظر عشاق ومحبي السيارات، يتوقع أن يستقطب هذا الحدث خلال فعاليّاته آلاف الزوار من داخل المملكة وخارجها، وهو فرصة مميزة يتنافس فيها صانعو السيارات لعرض أحدث المركبات والإكسسوارات والخدمات المتعلقة بهذا القطاع المزدهر في المملكة.