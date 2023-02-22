نخلة وصقر وعلم وخيل وسوق.. ماذا يعني شعار يوم التأسيس؟

والعلم السعودي الحالي امتدادٌ لعلم الدولة السعودية الأولى، وقد مر بمراحل عدة، حتى وصل إلى شكله الحالي، وكانت أولها في عهد مؤسس الدولة الأولى الإمام محمد بن سعود، وكان علمًا أخضر مشغولاً من الخز والإبريسم، وتتوسطه كلمة التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، وقد استمر حتى عهد الدولة السعودية الثانية.