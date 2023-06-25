أطعمة مضرّة وألعاب خطيرة.. "سعود الطبية": لا تغفلوا عن أطفالكم في العيد!

قالت مدينة الملك سعود الطبية، إن بقدوم العيد وما يرافقه من عديدٍ من المظاهر الاحتفالية العامة والاجتماعية قد يغفل الأهالي عن أطفالهم؛ ما يعرّضهم لمخاطر ومشكلات كثيرة تهدّد سلامتهم، ولحمايتهم قدّمت عدداً من الإرشادات.
وأكّد استشاري ومدير إدارة طب الأسرة والمجتمع الدكتور أكرم الحازمي؛ أهمية الانتباه إلى تناول الطفل للغذاء، ويُفضل التركيز على الطعام المشوي وتجنب الأطعمة المشبّعة بالدهون، وهذا لا يعني التشدُّد وحرمان الطفل من ناحية العادات الغذائية في أيام العيد، ولا بأس من بعض التجاوزات للشعور بالاختلاف والتمتع باللحوم والسكريات قليلاً، منوّهاً إلى عدم السماح للأطفال بشراء الأطعمة من الباعة الجائلين.
وأضاف: "من المهم شراء الألعاب المناسبة لعمر الطفل وعدم السماح له بشراء الألعاب الخطيرة وتشجيعه على شراء الألعاب المفيدة التي تنشّط عقله وتحفزه على التفكير الإبداعي، والحرص على الجلوس معه، وفي الأماكن المخصّصة لغير المدخنين، وعدم تركه يلعب بمفرده في مدينة الملاهي ومرافقته في اللعب بكل الألعاب حتى تحميه من خطر التعرُّض للإصابات".
يُذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تقع ضمن نطاق الرياض لتجمُّع الرياض الصحي الأول.