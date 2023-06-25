أطعمة مضرّة وألعاب خطيرة.. "سعود الطبية": لا تغفلوا عن أطفالكم في العيد!

وأضاف: "من المهم شراء الألعاب المناسبة لعمر الطفل وعدم السماح له بشراء الألعاب الخطيرة وتشجيعه على شراء الألعاب المفيدة التي تنشّط عقله وتحفزه على التفكير الإبداعي، والحرص على الجلوس معه، وفي الأماكن المخصّصة لغير المدخنين، وعدم تركه يلعب بمفرده في مدينة الملاهي ومرافقته في اللعب بكل الألعاب حتى تحميه من خطر التعرُّض للإصابات".