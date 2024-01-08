"نزاع جامو وكشمير" يتفاعل بتجديد "التعاون الإسلامي" دعمها لتقرير المصير

جددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، دعوتها لتطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن قضية جامو وكشمير؛ وذلك في ذكرى مرور 75 سنة منذ قيام لجنة الأمم المتحدة للهند وجمهورية باكستان الإسلامية باعتماد قرار بالإجماع يؤيد حق تقرير المصير للشعب الكشميري، من خلال استفتاء تحت رعاية الأمم المتحدة الذي صادف الخامس من يناير 2024، مؤكدة دعوتها للمجتمع الدولي احترام قرار اللجنة.