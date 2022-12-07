شاهد .. رد وزير المالية لـ"سبق": ليس من الحكمة أن نتعجل في تغيير السياسات المالية سواء الضريبة أو غيرها

تابع: ولم تكتفِ الحكومة بذلك وإنما أيضًا أصدرت قروضًا واستدانت تقريبًا بتريليون (985 مليار ريال) خلال الفترة نفسها أيضًا لسد العجز وجزء منها كان لدعم القطاع الخاص، فعندما تستخدم تريليوني ريال على مدى 9 سنوات التي كانت صعبة ماليًا وتمكنت الدولة والحكومة من إدارتها بكفاءة عالية ويتحقق فائض لسنة واحدة، أعتقد ليس من الحكمة أن نتعجل في تغيير السياسات المالية في ظل ما نشاهده من تقلبات عالمية كبيرة جدًا، إلى أن نتأكد أن لدينا القاعدة الاقتصادية القوية والمالية ووفرنا احتياطات أكبر، لنعيد النظر في السياسات المالية سواء الضريبة أو غيرها.