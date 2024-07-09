"الأحساء" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة 47 ْمئوية.. و"السودة" الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الثلاثاء.
وأوضح المركز، أن الأحساء سجّلت أعلى درجة حرارة 47 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 14 درجة فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 46 ْمئوية في الدمام وحفر الباطن، و45 درجة في الخرج ووادي الدواسر والتنهات والدهناء والصمان.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ14 درجة، تلتها أبها 18 ْمئوية والباحة 19 درجة، وطريف 22 ْمئوية، والقريات 23 درجة.
وتوقّع المركز أن يتأثر القطاع الغربي والجنوب الغربي من المملكة بعوالق ترابية تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية. كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الطريق الواصل من مكة المكرّمة إلى جازان؛ قد يصل إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية.. في حين تتهيّأ فرصة تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة.
ويبقى الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.