"الأحساء" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة 47 ْمئوية.. و"السودة" الأدنى

وتوقّع المركز أن يتأثر القطاع الغربي والجنوب الغربي من المملكة بعوالق ترابية تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية. كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الطريق الواصل من مكة المكرّمة إلى جازان؛ قد يصل إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية.. في حين تتهيّأ فرصة تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة.