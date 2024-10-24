شاهد.. أمطار الطائف تُسهم في ازدهار بيئي مميز.. و"الأمانة" تُعزز جهودها للتعامل مع السيول

تصوير: ماجد عسيري

أسهمت الحالات المطرية المتتابعة التي شهدتها محافظة الطائف خلال الفترة الماضية، والتي ما زالت تتواصل على أنحاء متفرقة من المحافظة، في ازدهار بيئي مميز بجميع المواقع، خصوصًا المرتفعات السياحية في الهدا والشفا، والمرتفعات على طول طريق الجنوب، وزادت الأمطار من جمال العروس، وتسببت في فوحان وردها المتفرد، والذي اشتمه الأهالي والعاشقون لهذه العروس، ليبقى جاذبًا ومشوقًا لمن هم خارج الطائف، والذين يشهدون هذه الأجواء، ويتمنون أن يستمتعوا بها.