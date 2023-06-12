خلال زيارة رسمية.. وزير الثقافة ينقل تحيات خادم الحرمين وولي العهد لأمير قطر

وأشاد بعمق العلاقات التاريخية بين المملكة ودولة قطر الشقيقة على مستوى القيادة والشعب، كما أبدى سموه اعتزازه بتوقيع مذكرة التفاهم المعنيّة بالشأن الثقافي بين وزارتَي الثقافة في البلدين، متطلعاً لاستمرار الحراك الثقافي بينهما، والعمل على المبادرات والمسارات لِلَجنة الثقافة والسياحة والترفيه التي انطلقت تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي القطري الذي يُعد إطاراً شاملاً لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، والدفع بالشراكة بين البلدين إلى آفاق أرحب وفق رؤية السعودية 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030 بما يُلبّي تطلعات القيادة ويحقق مصالح شعبَيهما الشقيقَين.