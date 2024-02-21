وزير الصناعة يرعى فعاليات "موسم ملح القصب 2" السبت المقبل

وسيكون الموسم الذي يتواصل لمدة سبعة أيام، حافلًا بعدد من الفعاليات التوعوية والتسويقية والتثقيفية والترفيهية، بينها: تاريخ المنطقة والعلاقة الوطيدة بالملح لمدة تجاوزت ثلاثة قرون.