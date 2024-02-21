وزير الصناعة يرعى فعاليات "موسم ملح القصب 2" السبت المقبل

يرعى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر إبراهيم الخريف، فعاليات موسم "ملح القصب 2" في القرية التراثية بالقصب، السبت المقبل، الموافق 24 فبراير الجاري.
وتنظم الفعاليات أمانة منطقة الرياض، ممثلة ببلدية القصب، وبمشاركة مجتمعية مع الأهالي ومركز القصب.
وسيكون الموسم الذي يتواصل لمدة سبعة أيام، حافلًا بعدد من الفعاليات التوعوية والتسويقية والتثقيفية والترفيهية، بينها: تاريخ المنطقة والعلاقة الوطيدة بالملح لمدة تجاوزت ثلاثة قرون.
كما سيكون هناك مملحة نموذجية لشرح استخراج الملح وتفاصيله، إضافة إلى متاجر أهالي القصب لعرض منتجاتهم المرتبطة بالملح وغيرها.
ويشتمل الموسم على عدد من الفعاليات الترفيهية؛ مثل: "الطيران اللاسلكي، والسيارات الكلاسيكية"؛ لإظهار ثقافة المنطقة وفنونها، وكذلك تنظيم منطقة الفن السريالي لمزيد من التنويع للزائرين.