استعدادًا لعيد الأضحى.. "البيئة" تكثف جولاتها الرقابية على المسالخ ونقاط الذبح بالعرضيات

وأوضح أن هناك خططًا تنظيمية لتشغيل المسالخ قصيرة وبعيدة المدى، عبر خطة عمل وتوزيع العمالة والجزارين وتنظيم ورديات العمل، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تكثيف للرقابة ومراقبة لطريقة التخلص من المخلفات والمعدات والآليات المستخدمة.