فعاليات ومبادرات بيئية بالمملكة احتفاءً باليوم الدولي للجبال

احتفت المملكة باليوم الدولي للجبال، الذي يصادف 11 ديسمبر من كل عام، من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات والمبادرات البيئية في عدد من المناطق الجبلية، بهدف إبراز جمال تضاريسها الفريدة، والتوعية بأهميتها بوصفها ثروة وطنية وعنصرًا مهمًّا في حفظ التوازن البيئي ودعم التنوع الأحيائي.