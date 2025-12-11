فعاليات ومبادرات بيئية بالمملكة احتفاءً باليوم الدولي للجبال

احتفت المملكة باليوم الدولي للجبال، الذي يصادف 11 ديسمبر من كل عام، من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات والمبادرات البيئية في عدد من المناطق الجبلية، بهدف إبراز جمال تضاريسها الفريدة، والتوعية بأهميتها بوصفها ثروة وطنية وعنصرًا مهمًّا في حفظ التوازن البيئي ودعم التنوع الأحيائي.
وفي هذا السياق، أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عددًا من الفرص التطوعية بعدة مناطق، شملت منطقة مكة المكرمة في وادي مخاضة بمحافظة الطائف، وجبل القمر بمحافظة خليص.
كما نُفذت فرص تطوعية في منطقة الباحة، شملت شدا الأسفل بمحافظة قلوة، وغابة الغوقة ببني كبير في بلجرشي، إلى جانب محافظة الريث بمنطقة جازان، ومناطق أخرى في المدينة المنورة.
وفي نجران، نظّم المركز تجربة ميدانية لتسلّق الجبال في وادي مغيد، أُتيحت خلالها الفرصة للمتطوعين والزوار للتعرف على التنوع الطبيعي والجيولوجي الذي تزخر به المنطقة.
كما نظّم المركز زيارة تعريفية لمنسوبيه إلى قرية غمرة بمحافظة ثادق بمنطقة الرياض، بهدف رفع الوعي بأهمية النظم الجبلية ودورها في تعزيز الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية.
وتتميّز المناطق الجبلية في المملكة بتنوع نباتي غني، يشمل أنواعًا نادرة ومتوطنة تسهم في دعم التوازن البيئي وتعزيز التنوع الأحيائي، ويواصل المركز جهوده في حماية هذه النظم وتنميتها عبر عدد من المشاريع والمبادرات، من أبرزها: مشاريع تأهيل الغابات في المدينة المنورة وعسير ونجران والباحة، ومراحل تأهيل الغابات الثالثة والرابعة، ومشروع الحصر الوطني للغابات، إضافة إلى مشاريع الحد من انتشار النباتات المتطفلة.