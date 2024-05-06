لجنة تنسيق المرور في عسير تُنَفّذ عددًا من الحلول لتحسين الحركة المرورية بالمنطقة

رأَس أمين منطقة عسير المهندس عبدالله بن مهدي الجالي، بحضور مدير عام المرور ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، الاجتماعَ التنسيقي للجنة المرورية بمنطقة عسير، الذي يهدف إلى دراسة ومتابعة تنفيذ الحلول الفعالة في المجالات الضبطية والهندسية بمواقع مختلفة بمدينة أبها، والتوعوية للحد من حوادث الدهس في مدن ومحافظات المنطقة، واستعراض النقاط الحرجة؛ سعيًا للتقليل من نسبة الازدحام خاصة في فصل الصيف.