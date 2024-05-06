لجنة تنسيق المرور في عسير تُنَفّذ عددًا من الحلول لتحسين الحركة المرورية بالمنطقة

رأَس أمين منطقة عسير المهندس عبدالله بن مهدي الجالي، بحضور مدير عام المرور ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، الاجتماعَ التنسيقي للجنة المرورية بمنطقة عسير، الذي يهدف إلى دراسة ومتابعة تنفيذ الحلول الفعالة في المجالات الضبطية والهندسية بمواقع مختلفة بمدينة أبها، والتوعوية للحد من حوادث الدهس في مدن ومحافظات المنطقة، واستعراض النقاط الحرجة؛ سعيًا للتقليل من نسبة الازدحام خاصة في فصل الصيف.
وجرى خلال الاجتماع مناقشةُ مستهدفات اللجنة التي شملت خطة المرور لموسم عسير للعام 2024، واستعراض آلية العمل المقترحة لمعالجة الازدحامات المتوقعة، وتحسين عملية السير والحركة المرورية للسكان والسيّاح وزوار المنطقة.
واختتم الاجتماع بعرض أهم التوصيات التي جاء أبرزها: حلول هندسية وضبطية للمواقع الحرجة، وتحسين الحركة المرورية في كلٍّ من: (دوار الملك فيصل، دوار مدخل المطار، مجمع مدارس مدينة سلطان، مدخل حي النميص الفرعي)، كما تم الاتفاق على ضرورة استكمال أعمال السفلتة بالمنعطف القريب من طريق الأمير سلطان، وكذلك دراسة تقاطع إشارة مستشفى عسير العسكري والطرق المحيطة فيه.