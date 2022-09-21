"الغذاء والدواء" تكشف عن طرق التسمّم بالمبيدات والإسعافات الأولية اللازمة

وحذّرت من التقيؤ عند ابتلاع المبيد، إلا في الحالات التي تُذكر على ملصق العبوة، مشيرة إلى أن المُصاب يُعطى العلاجات الطبية ومضادات التسمّم حسب نوع المبيد والأعراض الظاهرة فوراً، ناصحة بنقل المريض الذي يواجه صعوبة في التنفس إلى مكانٍ جيد التهوية، ثم يُنقل للمستشفى أو استدعاء سيارة إسعاف، مع تزويد الطبيب بملصق عبوة المبيد.