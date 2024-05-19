سكان أحياء بجنوب جدة يناشدون إنهاء معاناتهم مع الروائح الكريهة والغازات بمرمى الصرف الصحي

ناشد أهالي عدد من الأحياء جنوب جدة، بإنهاء معاناتهم مع الغازات والروائح الكريهة المنبعثة من مرمى الصرف الصحي؛ نتيجة إشعال النيران بمخلفات المردم بشكل يومي.
واشتكى الأهالي من أن نتائج الحرق اليومي تُلَوث هواء المنطقة؛ مخلّفة أضرارًا بيئية وصحية خصوصًا للأطفال وكبار السن ومرضى الربو.
وقال عدد من سكان أحياء (الفضيله، القرنية، القوزين، السنابل) لـ"سبق" إنهم تقدموا بعدد من الشكاوى للجهات المعنية؛ لكنهم لم يجدوا حلًّا جذريًّا لإنهاء معاناتهم المتكررة بشكل يومي؛ بسبب تلك الانبعاثات والغازات السامة التي تدخل منازلهم نتيجة تلوث الأجواء بالأدخنة المنبعثة من الموقع الذي لا يبعد مسافة كافية من الأحياء السكنية.
وأضاف الأهالي أنهم يريدون إيصال صوتهم ونقل معاناتهم للمعنيين؛ آملين في التوجيه بسرعة إيقاف تلك التجاوزات التي تهدد حياتهم بسبب التلوث البيئي الناتج من المردم، وطالبوا بنقله إلى موقع آخر خارج النطاق العمراني.