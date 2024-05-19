سكان أحياء بجنوب جدة يناشدون إنهاء معاناتهم مع الروائح الكريهة والغازات بمرمى الصرف الصحي

وقال عدد من سكان أحياء (الفضيله، القرنية، القوزين، السنابل) لـ"سبق" إنهم تقدموا بعدد من الشكاوى للجهات المعنية؛ لكنهم لم يجدوا حلًّا جذريًّا لإنهاء معاناتهم المتكررة بشكل يومي؛ بسبب تلك الانبعاثات والغازات السامة التي تدخل منازلهم نتيجة تلوث الأجواء بالأدخنة المنبعثة من الموقع الذي لا يبعد مسافة كافية من الأحياء السكنية.