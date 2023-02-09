"مُدد" تستعرض خدمات نظام حماية الأجور ونظام إدارة الرواتب في "ليب 2023"

ويهدف نظام حماية الأجور إلى رفع ومعالجة ملف حماية الأجور لحظيًا، والتحقق من نسبة التزام المنشأة في نظام "حماية الأجور"، وعرض الملاحظات والتنبيهات، وتبرير صاحب العمل على الملاحظات وإرسالها إلى العامل بشكل آلي لتعزيز مبدأ الشفافية بين صاحب العمل والعامل .