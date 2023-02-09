"مُدد" تستعرض خدمات نظام حماية الأجور ونظام إدارة الرواتب في "ليب 2023"

استعرضت منصة "مُدد"، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، خدمات نظام حماية الأجور "WPS" وبرنامج نظام إدارة الرواتب "PMS”، بهدف تمكين المنشآت من الالتزام بنظام حماية الأجور للعاملين وإدارتها وفق عمليات متكاملة ومتطورة، وذلك خلال مشاركتها في النسخة الثانية من المؤتمر التقني العالمي "ليب 2023"،
وتأسست منصة "مُدد"، بشراكة فعالة بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتكامل القابضة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبدعم وإشراف البنك المركزي السعودي.
ويهدف نظام حماية الأجور إلى رفع ومعالجة ملف حماية الأجور لحظيًا، والتحقق من نسبة التزام المنشأة في نظام "حماية الأجور"، وعرض الملاحظات والتنبيهات، وتبرير صاحب العمل على الملاحظات وإرسالها إلى العامل بشكل آلي لتعزيز مبدأ الشفافية بين صاحب العمل والعامل .
ويسعى نظام "إدارة الرواتب" لأتمتة عملية دفع الاجور ورفع ملف حماية الأجور آلياً من خلال الربط الإلكتروني بنظام المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية لسحب بيانات المنشأة والموظفين، وربط الحساب البنكي للمنشأة مع امكانية فتح حساب منشأة بنكي "إلكتروني" وإصدار محافظ رقمية للموظفين مجاناً، وتحويل الرواتب عبر البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة مع إضافة البدلات والاستقطاعات والمكافآت .
جدير بالذكر أن منصة "مُدد" تعد الواجهة الرسمية لنظام حماية الاجور في المملكة، حيث ساهمت المنصة في تحقيق مستهدفات الرؤية من خلال رفع تصنيف المملكة إلى المستوى الثاني في مؤشر الاتجار بالأشخاص حسب تقرير وزارة الخارجية الأمريكية.
وساهمت المنصة من تقليل الاعتماد على النقد ومكافحة التستر التجاري من خلال عمليات تحويل موثقة إلكترونياً