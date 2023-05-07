"أبشر" توضح مزايا خدمة إسقاط المركبات التالفة والمهملة خلال المهلة التصحيحية

وكانت أبشر، بالتعاون مع الادارة العامة للمرور، قد أطلقت خدمة إسقاط المركبات التي تتيح للمواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة الاستفادة مـن الـمـهـلـة الـتـصحيحـية لإسقـاط جميع أنواع المركبات المهملة والتالفة (خصوصي، نقل عام، نقل خاص، حافلة صغيرة عامة، حافلة صغيرة خاصة، أجرة، أشغال عامة، دراجة) وفـق قـرار مجلـس الـوزراء القاضي بتمديد المهلة التصحيحية الممنوحة لملاّك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاط تلك المركبات من سجلاتهم لمدة عامٍ إضافي يبدأ من تاريخ 1 / 3 / 2023م.