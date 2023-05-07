"أبشر" توضح مزايا خدمة إسقاط المركبات التالفة والمهملة خلال المهلة التصحيحية

أوضحت منصة أبشر مزايا خدمة إسقاط المركبات المهملة والتالفة دون غرامات، داعية إلى الاستفادة من المهلة التصحيحية.
ولفتت إلى أن أهم مزايا إسقاط المركبات التالفة عبر المنصة هو عدم الحاجة إلى مراجعة الجهات الحكومية لإتمام الإجراءات، وإسقاط المركبة مباشرة من السجلات بعد إعطاء رمز التأكيد إلى المركز.
وأضافت: كما تمكّن المنصة الراغبين في إسقاط مركباتها من الاستفادة من الخدمة بشكل مجاني دون التزامات مالية خلال المهلة التصحيحية، وتسهم في تحسين المشهد الحضري لمدن المملكة ومناطقها.
وحدّدت المنصة المراكز المعتمدة عبر الرابط: http://absher.sa/vds
وكانت أبشر، بالتعاون مع الادارة العامة للمرور، قد أطلقت خدمة إسقاط المركبات التي تتيح للمواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة الاستفادة مـن الـمـهـلـة الـتـصحيحـية لإسقـاط جميع أنواع المركبات المهملة والتالفة (خصوصي، نقل عام، نقل خاص، حافلة صغيرة عامة، حافلة صغيرة خاصة، أجرة، أشغال عامة، دراجة) وفـق قـرار مجلـس الـوزراء القاضي بتمديد المهلة التصحيحية الممنوحة لملاّك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاط تلك المركبات من سجلاتهم لمدة عامٍ إضافي يبدأ من تاريخ 1 / 3 / 2023م.